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Pikabın çarptığı kurt telef oldu

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.

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Malatya'nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.

Bir süredir sağanak yağışların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçe merkezine indi. İlçeden geçen Malatya- Kayseri karayolunda dün gece yiyecek bulmak için dolaşan bir kurt, yük taşıyan 44 DG 936 plakalı pikabın çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenerek telef oldu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Darende, Malatya, 3. Sayfa
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