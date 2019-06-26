Pikabın çarptığı kurt telef oldu
1 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
'nın Darende
ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.
Bir süredir sağanak yağışların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçe merkezine indi. İlçeden geçen Malatya- Kayseri
karayolunda dün gece yiyecek bulmak için dolaşan bir kurt, yük taşıyan 44 DG 936 plakalı pikabın çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenerek telef oldu. - MALATYA
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