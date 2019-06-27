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Pikabın çarptığı kurt telef oldu

1 saat önce

Pikabın çarptığı kurt telef olduMALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.

Pikabın çarptığı kurt telef oldu
MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.
Bir süredir sağanak yağışların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçe merkezine indi. Sık sık ilçe merkezinde yiyecek arayan kurtlardan dolayı vatandaşlar tedirgin oldu.
İlçeden geçen Malatya- Kayseri Karayolunda dün gece yiyecek bulmak için dolaşan bir kurt yük taşıyan pikabın çarpması sonucu telef oldu.
Alınan bilgilere göre yiyecek aradığı tahmin edilen kurt karayolunda dolaştığı sırada buradan geçmekte olan 44 DG 936 plakalı pikabın çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Yapılan incelemede kurdun öldüğü belirlendi.
Pikabın çarptığı kurt telef oldu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
Darende, Malatya, Genel
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