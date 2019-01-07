Pikabın Çarptığı Otomobil İkiye Bölündü... O Anlar Güvenlik Kamerasında
49 dakika önce
Pikabın çarptığı otomobil ikiye bölündü.
Pikabın çarptığı otomobil ikiye bölündü... O anlar güvenlik kamerasında
ORDU - Ordu
'nun Ünye
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi
Devlet Sahil Yolu
'nda saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Türk idaresindeki 55 EY 988 plakalı otomobil ana yoldan tali yola dönmek isterken, karşı yönden gelen Önder Yamak idaresindeki 34 SD 5126 plakalı pikap ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, araçta bulunan şoför İsa Türk ile yanındaki Nihat Akçay
yaralandı. Araçta sıkışan İsa Türk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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