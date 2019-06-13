Pikan cevizli yeşil salata tarifi

(Rokfor, yeşil elma ve akçaağaç vinegret ile)

Uzun ve sıcak yaz günlerinde, vücudun kaybettiği vitamin ve minerali geri kazanmak için sağlıklı ve hafif yiyecekler tüketmenin önemi artıyor.

Salata için malzemeler

30 gr. bebek roka (rukola)

Su

30 gr. Yedikule marul

30 gr. yağlı marul (kop)

20 gr pikan cevizi

40 gr. rokfor peyniri

1 adet yeşil elma

1 adet limon

Pikan cevizlerini önceden ısıtılmış 170 °C fırında 10 dakika bekletin. Kavrulan pikan

cevizlerini bıçakla iki parçaya bölün. Blue cheese'i ufak parçalar haline getirin.

Elmaları dilimleyip kararmaması için limonlu suda bekletin. Bebek roka, Yedikule

marul ve yağlı marulu yıkayıp yapraklarını kurutun. Ardından tüm yeşillikleri sosla

birlikte kasenin içerisinde karıştırın. Elma, peynir ve pikan cevizlerini de üzerine

serpiştirerek servis edin.

Akçaağaç vinegret için malzemeler:

10 ml. akçaağaç şurubu

Deniz tuzu

Zeytinyağı

3 gr. Dijon hardalı

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve el blenderı yardımıyla karıştırın.

Sonrasında süzgeçten geçirerek hazırladığınız salata ile karıştırın.