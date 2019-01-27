Pikap 200 Metreden Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
1 saat önce
Pikap 200 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı Ekipler zorlu uğraşlar sonucu yaralıları kurtardıSAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir pikap tarzı araç yaklaşık 200 metre yükseklikten aşağı uçtu.
Pikap 200 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
Ekipler zorlu uğraşlar sonucu yaralıları kurtardı
SAKARYA - Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde bir pikap tarzı araç yaklaşık 200 metre yükseklikten aşağı uçtu. Meydana gelen kazada araçta bulunan ve yaralan 2 kişi ekiplerin zorlu çalışmaları sonrasında kurtarıldı.
Olay, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 ABD
500 plakalı pikap tarzı araç etkili olan sisin de etkisiyle yol sandığı yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole uçtu. Şarampole uçan sürücü Mustafa Ö. ve araçta bulunan Dilek Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin sisli havada zorlu uğraşları sonucu yaralılar araçtan kurtarıldı. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet silah bulundu. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:02 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti
68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu