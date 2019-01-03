Son Dakika Haberleri: Pikap, Duvarı Deldi: 2 Yaralı

Pikap, Duvarı Deldi: 2 Yaralı

12 dakika önce

Pikap, duvarı deldi: 2 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap duvardan içeri girdi, 2 kişi hafif yaralandı.

Pikap, duvarı deldi: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap duvardan içeri girdi, 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Kovancılar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 732 plakalı pikap,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir oto bakım servisinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın kabin kısmı duvarı delerek tamamen içeri girdi.
Kazada pikapta bulunan 2 kişi hafif yaralanarak ambulansa ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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