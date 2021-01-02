Pikap ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika

Pikap ile motosiklet çarpıştı

02.01.2021 15:05
Pikap ile motosiklet çarpıştı, System.String[]

Adıyaman'da motosiklet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman merkez Yeni Mahallede meydana geldi. Fırat A. yönetimindeki 02 AEB 193 plakalı Mitsubishi marka pikap ile Mustafa Ş. Yönetimindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Pikap ile motosiklet çarpıştı
Pikap ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman, Fırat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pikap ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika


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