Son Dakika Haberleri: Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

40 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nden Fevziye Mahallesi istikametine gitmekte olan H.D. (43) idaresindeki 42 GD 795 plakalı pikap ile A.Y. yönetimindeki 42 BVL 97 plakalı otomobil tali yol kavşağı Belediye Hamamı yanında çarpıştı. Kazada, 42 BVL 97 plakalı otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan U.M. (37) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Kulu, Konya, 3. Sayfa
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