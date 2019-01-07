Pikap Otomobile Çarptı: 2 Yaralı - Ordu
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi
Devlet Sahil Yolu
üzerinde Fatsa
'dan Ünye istikametine gelmekte olan İsa Türk (40) yönetimindeki 55 EY 988 plakalı otomobil ana yoldan tali yola dönmek isterken Ünye'den Fatsa istikametine gitmekte olan Önder Yamak yönetimindeki 34 SD 5126 plakalı pikap ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İsa Türk araçtan fırlayıp kaldırıma düşerken, yanındaki Nihat Akçay
ise. (52) araçta sıkıştı.
Araçta sıkışan Nihat Akçay itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılırken, yaralılar Ünye Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:43 Kaynak: AA
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