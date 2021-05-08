Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, seyir halindeki pikap tarzı araç iddiaya göre önüne çıkan köpeği ezmemek için park halindeki iş makinesine çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan 2'si ağır 4 yaralı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Göksu Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Melih U. idaresindeki 35 AUE 926 plakalı Nissan marka pikap araç, seyir halindeyken önüne çıkan köpeği ezmemek için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan park halindeki iş makinesine çarptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından olay yerine 110 AKS de çağrıldı. Araç içerisinde sıkışan Kübra Nur C (26), Sevgi Ş (23), ve Mesut Y (21), olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü Mesut Y'nin tedavisi ayakta yapılırken, ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kübra Nur C'nin ve Sevgi Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.