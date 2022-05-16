Pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

16.05.2022 14:17
Pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ali Kale Caddesi Yakup Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan Ali Kale Caddesi'ne çıkan Şükrü D. idaresindeki 55 JN 333 plakalı pikap, ana yolda seyir halindeki Ramazan Günyeli'nin kullandığı 55 JP 731 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun, Bafra, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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