Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde pikapla çarpıştıktan sonra bir evin bahçesine düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde pikapla çarpıştıktan sonra bir evin bahçesine düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Fazlı Şenkal'ın (35) kullandığı 55 JZ 619 plakalı pikap, Samsun- Sinop kara yolu Karayolları kavşağında Raşide Gök idaresindeki 55 ANF 35 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü Gök ile 4 yaşındaki kızı Defne Gök yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun, Sinop, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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