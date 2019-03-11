Pikniğe Giden 5 Kişinin Çadırda Cesedi Bulundu (2)- Yeniden
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ADANA'nın Karataş ilçesine balık tutup piknik yapmaya giden akraba olan Habib Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu ile Ali Turan ve Zeki Kılınçcı, kaldıkları çadırda üzerinde mangal bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
ADANA'nın Karataş
ilçesine balık tutup piknik yapmaya giden akraba olan Habib Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu ile Ali Turan ve Zeki Kılınçcı, kaldıkları çadırda üzerinde mangal bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar
Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana
il merkezinden balık tutmak için 8 Mart
günü Karataş'a gelen ve Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı ile birlikte sahilde çadır kurdu. Geldikleri gün gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı. 5 kişiye ulaşamayan yakınları, çadır kurulan yere geldiklerinde acı durumla karşılaştı. Çadırdaki 5 kişinin haraketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içinde yaktıkları üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirnelerek öldükleri belirlendi. İncelemede kurulan çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği öğrenildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu
'nun morguna kaldırıldı. Jandarma
, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:31 Kaynak: DHA
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