Pikniğe Giden Çocuk Suda Boğuldu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 13 yaşındaki çocuk, Atatürk Baraj Gölü'ne düşerek boğuldu.
Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 13 yaşındaki çocuk, Atatürk
Baraj Gölü'ne düşerek boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 13 yaşındaki Eren Çelen, piknik yapmak için okul arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Baraj Gölü kıyısına gitti. Oyun oynamak için suya giren Çelen, kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, çocuğa ulaşamayınca sualtı polislerine haber verdi. Dalgıç polisler, suda yaptıkları aramada çocuğun cesedine ulaştı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:31 Kaynak: İHA
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