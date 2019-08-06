Son Dakika Haberleri: Pikniğe giden İranlı ailenin çocuğu serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pikniğe giden İranlı ailenin çocuğu serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını...

1 saat önce

Pikniğe giden İranlı ailenin çocuğu serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybettiMALATYA - Malatya'da Karakaya Baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kız çocuğundan 11 yaşındaki Yasaman Amırıkahnoush boğularak hayatını kaybetti.

Pikniğe giden İranlı ailenin çocuğu serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti
MALATYA - Malatya'da Karakaya Baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kız çocuğundan 11 yaşındaki Yasaman Amırıkahnoush boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Malatya'da yaşayan İran uyruklu aile Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj gölü kenarına pikniğe gitti. Atabey Feribot İskelesi mevkiinde piknik yapan göçmen ailenin çocukları ise iddiaya göre serinlemek için baraj gölüne girdi.
Bu sırada suda boğulma tehlikesi geçiren kız çocuklarından 3'ü çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki Yasemin ise suda kayboldu. Bölgeye çağrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıç ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası küçük kızı sudan çıkardı. Kalbi duran Yasemin, olay yerinde bekleyen ambulansla hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Semt Polikliniğine kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen Yasaman Amırıkahnoush kurtarılamadı. Küçük kızın yakınları sinir krizleri geçirirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Karakaya, Malatya, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ruhani: İran'la savaş 'savaşların en şiddetlisi' olur
CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi 13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 21:20:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pikniğe giden İranlı ailenin çocuğu serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]