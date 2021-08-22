Kocaeli D-100 karayolunda Ormanya doğal yaşam parkına pikniğe giden 7 kişilik ailenin de aralarında bulunduğu 3 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Şans eseri yaralanan olmazken, kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 81 FL 398 plakalı otomobilin yavaşlamasını neticesinde, aynı istikamette seyir halinde olan 34 NF 5827 plakalı otomobil ile 34 LN 9660 plakalı otomobil de hızını alamayarak kaza yaptı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan kişiler tedbir amaçlı ambulansa alındı.

Öte yandan, kazaya karışan 34 LN 9660 plakalı otomobilde bulunan 7 kişilik ailenin Ormanya'ya pikniğe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza sebebiyle yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ile trafik normale döndü. - KOCAELİ