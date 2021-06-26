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Pikniğe gitmek şimdi daha da moda - Son Dakika

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

26.06.2021 07:29
Pikniğe gitmek şimdi daha da moda, System.String[]

Nihayet havalar iyiden iyiye ısındı, kısıtlamalar esnetildi, biz de kendimizi açık havaya attık. Şimdilerde güvenli sosyalleşmenin en keyifli yollarından biri; piknik. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada 'piknik' eskisinden de popüler.

Nihayet havalar iyiden iyiye ısındı, kısıtlamalar esnetildi, biz de kendimizi açık havaya attık. Şimdilerde güvenli sosyalleşmenin en keyifli yollarından biri; piknik. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada 'piknik' eskisinden de popüler... Buna en iyi örneklerden biri ABD... Kısıtlamalar normale yakın esnetilmiş olsa da herkesin çok tedbirli olduğunu söyleyen ve ABD'den yeni dönen yazarımız Ebru Erke'den aldığımız havadislere göre; giyinip kuşanıp restorana gitmenin yerini piknikler almış: "ABD'de küçük büfe gibi dükkanlar var, sana sadece piknik sepeti hazırlıyorlar. Şahane bir sistem, bayıldım. Yeni yeni moda oluyor. Beverly Hills'de bile var. İnsanlar şıkır şıkır giyinip, sepetlerini kollarına takıp çıkıyorlar pikniğe. Sepetlerini bu dükkanlarda tercihlerine göre dolduruyorlar; istediğin sandvici dilediğin gibi hazırlıyorlar. Şahane bir konsept!"

VEGAN TARİFLER

Çiğ beslenme (raw food) uzmanı Çisem Çakır'dan

Pirinç dürüm

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

NE LAZIM? (2 KİŞİLİK)

100 gr karışık yeşillik, filiz, sebze

3 pirinç kağıdı

3 yemek kaşığı kaju peyniri

NASIL YAPARIM?

Pirinç kağıtlarını 30 saniye boyunca bir tepside oda sıcaklığındaki suya batırın.

Sudan çıkardığınız kağıtların üzerine yeşilliklerinizi ve kaju peynirini yerleştirin, yuvarlayarak rolu börek gibi sarıp şekil verin.

Kaju sosu

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

NE LAZIM? (2 KİŞİLİK)

2 saat suda bekletilmiş 1 bardak çiğ kaju

2 çorba kaşığı besin mayası

2 çorba kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 bardak su (ihtiyaç olursa biraz daha fazla koyabilirsiniz)

NASIL YAPARIM?

Su dışında tüm ürünleri robota koyun ve çekin. Homojen bir halde krema kıvamına gelmesi için robot çalışırken suyu yavaş yavaş hazneden dökün.

Tüm işlem birkaç dakikayı alabilir, sabırlı bir şekilde karıştırın; arada makineyi durdurup kenarlarda kalan karışımları spatulayla tekrar ortaya getirin. Kapalı kapta buzdolabında 6 güne kadar tazeliğini koruyacaktır.

Muammara

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

3 bardak doğranmış kapya biber

1 bardak ceviz içi

Yarım bardak badem unu

1 çorba kaşığı tahin

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı kimyon

Himalaya tuzu

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Bütün malzemeleri robottan geçirin. Servise hazır.

MODERN BİR YAKLAŞIM

Muutto İstanbul'un kurucusu ve şefi Umut Karakuş'tan

Nazuktan

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

NE LAZIM? (6 KİŞİLİK)

1.5 su bardağı süzme yoğurt (tozu hazırlamak için)

1 kg bostan patlıcan

1 kuru soğan

3 kırmızıbiber

10 gr limon suyu

1 tutam safran

2 yemek kaşığı file badem

1 yemek kaşığı pekmez

2 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Süzme yoğurdu bir gece doğal sebze kurutucusunda kurutun. ya da fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye yayıp 25 dakika 80 derecede fırınlayarak kurutabilirsiniz. Kuru yoğurdun bir kısmını süsleme için ayırın, kalanları robottan geçirin.

Patlıcan, soğan ve biberleri kabuklarıyla közleyin. Patlıcanları soyup ve hafif limonlu suya koyun (rengi kararmasın). Biberi, soğanı, sarımsağı ve patlıcanı doğrayın. Yoğurt tozunu közlenmiş sebzelere ekleyip karıştırın.

Safranı az miktarda rengi suya karışana kadar bekletin. Badem hariç kalan malzemeleri köz sebzelere ekleyin, karıştırın. Bir süre tatların birbirine geçmesi için dolapta dinlendirin.

File bademi tavada ya da fırında kavurun. Nazuktanın üzerine yoğurt kurusuyla beraber serpin.

Kumru dürüm

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

NE LAZIM? (1 KİŞİLİK)

30 gr dana sosis

30 gr sucuk

30 gr Macar salamı

5 tane kestane mantarı

5 tane kuru domates

2-3 dal maydanoz

25 gr çeçil peyniri

3 tane Çubuk turşusu

3 tane acur turşusu

1 adet tortilla

1 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Sucuk, sosis ve mantarları mangalda közde pişirin. Kuru domates ve turşuları ince ince doğrayın. Salamı da ince dilimleyin. Doğradığınız malzemelere zeytinyağını ve ince kıyılmış maydanozu ekleyerek karıştırın. m Bütün malzemeleri lavaşın ortasına koyun, üstüne peyniri dağıtın ve her iki yanından uçlarını kapatın. Arka tarafını malzemenin üstüne katlayarak sıkı bir şekilde sarın ve dürümünüzü hazırlayın. Lavaşın en son kısmını çok az suyla ıslatıp yapışmasını sağlayın. Mangalda üzerini kızartın.

KLASİKTEN ŞAŞMAYANLARA...

Çırağan Palace Kempinski'nin başaşçısı Sezai Erdoğan'dan

Pide ekmeğine sandviç

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

Ekmek için:

1 paket hızlı maya

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı ayçiçeğiyağı

2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı su

Susam ve çörekotu

Sandviç için:

1 dilim Çanakkale domatesi

İnce 1 dilim Ezine peyniri

1 yaprak yeşil marul

NASIL YAPARIM?

Bir kaba ekmek için gerekli kuru malzemeleri koyun. Hızlı mayayı biraz suda bekletin ve içine ilave edin. Su, süt ve ayçiçeğiyağını ekleyin ve karıştırın. Hamur homojen bir kıvam alıncaya kadar yoğurun. Üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Oda sıcaklığındaki tereyağını hamura ilave edin, karıştırın. Bezelere ayırıp tepsiye yerleştirin. 20 dakika mayalandırın.

Üzerine 1 yumurta, 1 yumurta sarısı ve sudan oluşan karışımı sürüp susam ve çörekotu serpin. 15 dakika, fansız, 190 derecede pişirin.

Fırından çıkardığınız ekmekler soğuduktan sonra içine dilimlediğiniz domatesleri, peyniri ve marulu yerleştirin.

Patates salatası

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

Patatesler için:

4 adet Niğde patatesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

Biberler için:

2 adet sarı kapya biberi

2 adet kırmızı kapya biberi

Kibrit kutusu büyüklüğünde tereyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kekik

Domatesler için:

2 adet Çanakkale domatesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 yaprak marul

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK TÜYOLAR

Şef Refika Birgül'den

Piknik sepetiniz yoksa masraf etmeden, havalı bir şekilde bunu çözebilirsiniz. Manavınızdan ahşap kasa rica edin. İyice temizleyip içine bir örtü koyun ve güzelce doldurun. Piknikte ters çevirip masa niyetine de kullanılabilir.

İçeceklerinizi uzun cam kavanozlar kullanarak matara usulü taşıyabilirsiniz. Böylelikle arada bir şey yapmak için kalktığınızda içine bir şey girmesin ya da yanlışlıkla çarpıp düştüğünde ortalığı ıslatmasın diye kapağını kapatabilirsiniz.

Piknikte genelde her şey hızla ısınır. En lezzetli içeceğin bile ısınınca tadı kaçar. Bunun için bir termosa buz koyup onu götürebilirsiniz, ısındıkça buz ekleyebilirsiniz. Buz torbanız varsa onu içeceğinize sarabilirsiniz ama bu da en fazla bir saat idare edebilir.

Çoklu mini kek kalıbınızı atıştırmalık kabı olarak kullanmanız mümkün.

"Hafif bir şeyler yemek istiyorum' derseniz kavanozda salata yapıp içinden yiyebilirsiniz.

Piknikte insanın canı muhakkak tatlı çekiyor. Güzel meyveler hazırlayıp cam bir kapta da çikolata sosu götürebilirsiniz.

Piknikte emayeler hayat kurtarır. Bizim çocukluğumuzda melamin tabaklar vardı. Çiçekli çiçekli, ben piknikleri onlarla hatırlarım. Şimdi onların yerine daha da eskilerden emaye alınabilir. Demir üzerine cam kaplama olduğundan hem sağlıklı, hem doğaya saygılı hem de kırılmaz.

"Ben kallavi bir ana yemek istiyorum" derseniz de büyük bir güveçte yemek hazırlayıp üzerine ekmek hamuru kapatıp fırında pişirebilirsiniz. Bu şekilde hem ekmeğiniz hem de ana yemeğiniz hazır olacak, iki-üç saat boyunca da sıcacık kalacak.

ALIŞVERİŞ

Piknik seti, trendyol.com, 80 lira.

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

Soğuk tutan mini çanta, tchibo.com.tr, 120 lira.

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

- Termos, Ikea, 150 lira.

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

-Bambu piknik sepeti, ciceksepeti.com, 195 lira.

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

Piknik örtüsü, englishhome.com, 40 lira.

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

- At tut oyunu, hepsiburada.com, 20 lira.

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

Sefer tası, trendyol.com, 75 lira.

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

- Su geçirmez bluetooth hoparlör, teknosa.com, 330 lira.

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

BÜYÜK ŞEHİRLERDE NEREYE GİDEBİLİRİZ?

Saffet Emre Tonguç'tan piknik yapabileceğiniz yer önerileri

İSTANBUL

Fenerbahçe Parkı

Dilburnu Tabiat Parkı, Büyükada m Kemerburgaz Kent Ormanı

Validebağ Korusu

İZMİR

Balçova Teleferik

Teos Park Çamlık, Seferihisar

Çiçekliköy, Bornova

ANKARA

Mogan Gölü, Gölbaşı

Mavi Göl, Kayaş

Kılıçlar Köyü Piknik Alanı

Pikniğe gitmek şimdi daha da moda

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, piknik, Sudan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pikniğe gitmek şimdi daha da moda - Son Dakika Magazin


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