Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar - Son Dakika
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Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar

04.05.2022 16:33
Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar

ADANA'da, piknik yapmak için Kapıkaya Kanyonu'na giden ve su seviyesinin yükselmesiyle kayalıklarda mahsur kalan 7 kişilik grup, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

ADANA'da, piknik yapmak için Kapıkaya Kanyonu'na giden ve su seviyesinin yükselmesiyle kayalıklarda mahsur kalan 7 kişilik grup, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent merkezinden piknik yapmak için Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na giden 3'ü kadın 7 kişilik grup, Çakıt Çayı kıyısında oturmaya başladı. Bir süre sonra su seviyesinin yükseldiğini fark eden piknikçiler, kayanın üzerine çıkıp, çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatlarla ulaştıkları 7 kişiyi kıyıya çıkardı. Yaralanan olmazken, kurtarılanlardan bazılarının sağlık durumu ekipler tarafından kontrol edildi.


Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar
Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar
Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar
Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar
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Kapıkaya Kanyonu, İtfaiye, piknik, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar - Son Dakika


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