PİKNİĞE GİTTİKLERİ KANYONDA SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR - Son Dakika
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PİKNİĞE GİTTİKLERİ KANYONDA SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR

04.05.2022 17:13

ADANA'da, piknik yapmak için Kapıkaya Kanyonu'na giden ve su seviyesinin yükselmesiyle kayalıklarda mahsur kalan 7 kişilik grup, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

ADANA'da, piknik yapmak için Kapıkaya Kanyonu'na giden ve su seviyesinin yükselmesiyle kayalıklarda mahsur kalan 7 kişilik grup, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent merkezinden piknik yapmak için Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na giden 3'ü kadın 7 kişilik grup, Çakıt Çayı kıyısında oturmaya başladı. Bir süre sonra su seviyesinin yükseldiğini fark eden piknikçiler, kayanın üzerine çıkıp, çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatlarla ulaştıkları 7 kişiyi kıyıya çıkardı. Yaralanan olmazken, kurtarılanlardan bazılarının sağlık durumu ekipler tarafından kontrol edildi.

PİKNİĞE GİTTİKLERİ KANYONDA SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR
PİKNİĞE GİTTİKLERİ KANYONDA SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR
PİKNİĞE GİTTİKLERİ KANYONDA SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR
PİKNİĞE GİTTİKLERİ KANYONDA SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR

YORUMLAR
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Kapıkaya Kanyonu, İtfaiye, piknik, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PİKNİĞE GİTTİKLERİ KANYONDA SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR - Son Dakika


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