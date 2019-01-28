Son Dakika Haberleri: Pikniğe Gittikleri Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Pikniğe Gittikleri Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Bartın'ın Ulus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri yaylada mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pikniğe Gittikleri Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Bartın'ın Ulus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri yaylada mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İ.B., O.S. ve Y.U. isimli arkadaşlar piknik yapmak için gittikleri Uluyayla'da araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı. Cep telefonlarının da çekmemesi nedeniyle yardım isteyemeyen şahıslar, geceyi aracın içerisinde geçirdi. Yakınlarının haber alamayarak durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3 şahıs ekipler tarafından Uluyayla yolunda bulundu. Kara saplanan araç traktör yardımı ile kurtarılırken, şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Ulus, AFAD, Bartın, 3. Sayfa
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