Son Dakika Haberleri: Piknik alanında çıkan yangında binlerce çam kül oldu
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Piknik alanında çıkan yangında binlerce çam kül oldu

24 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde piknik alanında çıkan yangında binlerce çam ağacı zarar gördü.

Piknik alanında çıkan yangında binlerce çam kül oldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde piknik alanında çıkan yangında binlerce çam ağacı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Karaidemir Baraj sahası piknik alanında çam ağaçlarının bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayıldı. Evrenbey Mahallesi sakinleri traktörleriyle yangına müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurittin Çelik, 50 dönümü aşkın alanda çıkan yangında yaklaşık bini aşkın çam ağacının zarar gördüğünü belirtti. Çelik, piknik alanına gelen vatandaşları çevreye gelişigüzel cam şişe ve sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Karabıyık ise, kendisine ait hayvan çiftliğine yaklaşan yangının güçlükle söndürüldüğünü ifade etti. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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