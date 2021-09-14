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Piknik alanında durup dururken bir anda yere yığıldı! Beklenmedik ölüm şüpheli bulundu - Son Dakika

Piknik alanında durup dururken bir anda yere yığıldı! Beklenmedik ölüm şüpheli bulundu

14.09.2021 14:36

Antalya'da sabah saatlerinde piknik alanında arkadaşıyla birlikte sohbet eden adam bir anda fenalaştı. Arkadaşının çağırdığı ekipler fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili inceleme yapılmaya başlandı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Sarısu piknik alanında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Adem Gülmez (57), aracına binerek arkadaşı F.D. isimli kadını da yanına alıp sabah saatlerinde piknik alanına geldi. Burada ikili bir süre taburede oturarak sohbet etti.

DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Bir süre sonra Adem Gülmez fenalaştı. Fenalaşan arkadaşına yardım eden F.D., durumu parkta bulunan özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine gelen sağlık çalışanları Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Piknik alanında bir anda yere yığıldı! Ölümü şüpheli bulundu

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ

Ölümün şüpheli görülmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ceset, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Piknik alanında bir anda yere yığıldı! Ölümü şüpheli bulundu

BİR ANDA FENALAŞTIĞINI SÖYLEDİ

F.D. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının olay yerinde alınan ilk ifadesinde tabure üzerinde sohbet ettikleri sırada adamın bir anda fenalaşması sonucu hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Piknik alanında durup dururken bir anda yere yığıldı! Beklenmedik ölüm şüpheli bulundu

Konyaaltı, piknik, Polis, Vefat, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piknik alanında durup dururken bir anda yere yığıldı! Beklenmedik ölüm şüpheli bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Piknik alanında durup dururken bir anda yere yığıldı! Beklenmedik ölüm şüpheli bulundu - Son Dakika
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