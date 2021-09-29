Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 kişi, piknik alanında uyuşturucu kullandıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 kişi, piknik alanında uyuşturucu kullandıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi Piknik Alanı'nda 2 kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine harekete geçen Adala Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye baskın düzenledi. Baskında jandarma ekipleri T.G.(42) ve M.S.Ö.'yü(32) uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakaladı. Ekipler, T.B.'nin üst aramasında 3 ayrı kağıda sarılı toplam 63 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

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