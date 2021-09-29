Üye Girişi
Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakalandı

29.09.2021 16:32
Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 kişi, piknik alanında uyuşturucu kullandıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 kişi, piknik alanında uyuşturucu kullandıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi Piknik Alanı'nda 2 kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine harekete geçen Adala Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye baskın düzenledi. Baskında jandarma ekipleri T.G.(42) ve M.S.Ö.'yü(32) uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakaladı. Ekipler, T.B.'nin üst aramasında 3 ayrı kağıda sarılı toplam 63 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakalandı

Uyuşturucu, Jandarma, Manisa, piknik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe hocası Vitor Pereira, en sonunda patladı: Herkes her şeyi çok iyi biliyor 16:29 Fenerbahçe hocası Vitor Pereira, en sonunda patladı: Herkes her şeyi çok iyi biliyor Bir anda üzerine koşan köpek, kızın kulağını kopardı 16:11 Bir anda üzerine koşan köpek, kızın kulağını kopardı Galatasaray'ın alamadığı Gedson için Ahmet Nur Çebi'den bomba açıklama: Bize geliyordu ama Pjanic'i seçtik 16:02 Galatasaray'ın alamadığı Gedson için Ahmet Nur Çebi'den bomba açıklama: Bize geliyordu ama Pjanic'i seçtik
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti 15:50 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek 15:40 Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar 15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi 15:16 Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Ankara'da 14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti

Son Dakika Haberleri
16:11 Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti
16:09 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik
16:02 Galatasaray'ın alamadığı Gedson için Ahmet Nur Çebi'den bomba açıklama: Bize geliyordu ama Pjanic'i seçtik
16:01 Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü
15:50 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti
15:43 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu
15:39 Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek
15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu
15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu
15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
Fethiye'de domuzlar merkeze indi, turistler elleriyle besledi Fethiye'de domuzlar merkeze indi, turistler elleriyle besledi         
16:33
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti         
16:12
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik         
16:10
Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü         
16:02
James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu         
15:44
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu         
15:33
Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı         
15:24
Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı         
15:11
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi         
14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı         
14:38
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 16:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement