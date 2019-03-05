Piknik Alanındaki Çitleri Çalan Şüpheliler Tutuklandı
51 dakika önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde piknik alanına ait çitleri çaldığı iddia edilen 3 zanlı, tutulandı.
Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde piknik alanına ait çitleri çaldığı iddia edilen 3 zanlı, tutulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Söğüt
Mahallesi Boztepe
Barajı mevkisinde Hekimhan Orman İşletme Şefliğine ait piknik alanının çit demirlerinin sökülmesi üzerine çalışma başlattı.
Piknik alanında inceleme yapan ekipler, A.Ş ile Y.O isimli şüphelilerin çitleri sökmeye devam ettiğini belirleyerek zanlıları suçüstü yakaladı. Alanda yapılan çalışmada çitlerin koyulacağı kamyoneti gören ekipler, aracın yanında bulunan M.G'yi de gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:35 Kaynak: AA
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