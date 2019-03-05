Son Dakika Haberleri: Piknik Alanındaki Çitleri Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Piknik Alanındaki Çitleri Çalan Şüpheliler Tutuklandı

51 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde piknik alanına ait çitleri çaldığı iddia edilen 3 zanlı, tutulandı.

Piknik Alanındaki Çitleri Çalan Şüpheliler Tutuklandı, System.String[]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde piknik alanına ait çitleri çaldığı iddia edilen 3 zanlı, tutulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt Mahallesi Boztepe Barajı mevkisinde Hekimhan Orman İşletme Şefliğine ait piknik alanının çit demirlerinin sökülmesi üzerine çalışma başlattı.

Piknik alanında inceleme yapan ekipler, A.Ş ile Y.O isimli şüphelilerin çitleri sökmeye devam ettiğini belirleyerek zanlıları suçüstü yakaladı. Alanda yapılan çalışmada çitlerin koyulacağı kamyoneti gören ekipler, aracın yanında bulunan M.G'yi de gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:35 Kaynak: AA

Malatya, Hekimhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız Mayo ile Buz Pateni Yapan Genç Anne: Sütüm Donacak

Bakan Kurum: Sosyal Konut Proje Talepleri 19 Nisan'a Kadar Alınacak NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 20:26:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piknik Alanındaki Çitleri Çalan Şüpheliler Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]