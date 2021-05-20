Piknik alanları çöplüğe döndü - Son Dakika

Piknik alanları çöplüğe döndü

20.05.2021 15:42
Piknik alanları çöplüğe döndü, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesindeki kırsal alanda doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar, bölgeyi çöplüğe çevirdi.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki kırsal alanda doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar, bölgeyi çöplüğe çevirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce rastgele dökülen moloz ve hafriyatlara halk tepki gösterdi.

Bornova'nın Laka ve Osmangazi mahalleleri arasında kalan kırsal alana bırakılan moloz ve hafriyat atıkları çevre kirliliğine neden oluyor. Eskiden piknik yapılan bölgede plastik atıklardan klozete, cam parçalarından kiremitlere kadar varan çöpler tepki topluyor. Yağmurlu zamanlarda dağdan inen suların önüne kattığı bu atıkların, bölgeye yakın bir dereye katılarak denize kadar ulaştığını söyleyen vatandaşlar, alanın temizlenerek korunmasını, çözüm bulunmasını istedi.

Bölge halkından Mazlum Kurban (56), "Buradaki olayı anlatmaya gerek yok, her şey görülüyor. Doğa kirletilmiş. Buranın temizlenmesi gerekir. Çevre düzenlemesi, yaşam alanları oluşturulması gerekir. Yerel yönetimler sahip çıkarsa, bu durum düzeltilebilir. Eskiden buralar çok güzeldi. Piknik yapardık, yemeğimizi yer, çayımızı içerdik" dedi.Bir diğer çevre sakini işçi emeklisi Mehmet Calban (62), "Yıllardan beri burada yaşıyorum. Buranın çözümü, bölgede yaşam alanı oluşturulması. Yoksa kepçe gelecek burayı temizleyecek. 3 gün sonra burası yine aynı olacak. Çünkü gece buraya zabıta dikemezsin. Her sokağın başında bir jandarma, bir zabıta bulunduramazsın. Tek çözüm var. Burada yaşam alanı oluşturulması. Aynı Buca'daki Yedigöller gibi " diye konuştu.İşçi emeklisi Ümit Davulcuoğlu (62) da, "Eskiden buralar çok güzeldi. Yeşillikti. Hatta hayvanlarımızı buraya getiriyorduk. Artık hayvanlarımızı bile getiremiyoruz. Çünkü kimyasal bir sürü malzeme var. Şiddetli yağışlarda sel gelince buradaki atıkları sürükleyip dereye oradan da denize götürüyor. Bu deniz kirliliği nasıl oluyor, bu tür durumlarda oluşuyor" dedi.470 BİN LİRA CEZA UYGULANDIBelediye yetkilileri ise ekiplerin moloz dökümüne karşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yapılan kontrollerde yakalananlara ceza uyguladıklarını kaydetti. Ancak cezalara rağmen bir moloz dökümlerinin devam etitği de ifade edildi. Bu yılın ilk 4 ayında moloz dokümü yaparken yakalanalara 470 bin TL ceza uygulandığı belirtildi. VE VİDEO DELİL SAYILIYORBelediye yetkililerinden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Kırsal alanı bulunan pek çok metropol belediyemiz benzer sorunları yaşıyor. Kaçak moloz dökenler özellikle bu ıssız alanları tercih ediyor. Bornova'da kaçak moloz dökümünün önüne geçmek için ciddi tedbirler alındı. Sivil moloz ekipleri oluşturularak bu alanlar çevresinde mesai saatleri dışında da düzenli devriye çalışmaları yapıyor. Caydırıcılığı sağlamak için kanunun öngördüğü en yüksek ceza olan 23 bin liraya kadar ceza uygulanıyor. Sivil ekiplerin çalışmaya bu yılın ilk 4 ayında 470 bin lira ceza uygulandı. Kötü niyetli kişilerle elbirliğiyle mücadele edebilmek için vatandaşa yönelik ihbar hattı bulunuyor. Şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşımız bizleri arayabilir ya da özellikle aracın plakası görünecek biçimde video ya da fotoğraf çekebilirse bu görüntüler delil kabul edilerek cezai işlem uygulanıyor."


Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü
Piknik alanları çöplüğe döndü

Osmangazi, piknik, Zabıta, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Piknik alanları çöplüğe döndü - Son Dakika


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