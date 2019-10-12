Son Dakika Haberleri: Piknik ateşi zeytinliği yaktı
Son Dakika Güncel Piknik ateşi zeytinliği yaktı

Piknik ateşi zeytinliği yaktı

59 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde piknik yapan kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateşin sıçraması sonucu yakındaki zeytinlikte yangın çıktı.

Piknik ateşi zeytinliği yaktı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde piknik yapan kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateşin sıçraması sonucu yakındaki zeytinlikte yangın çıktı. 1 dönüm zeytin bahçesinin yandığı olayda, kimliği belirsiz kişiler olay yerinde cep telefonunu da bırakarak kaçtı.

Manavgat'ın Uzunlar Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında yerleşim yerine 50 metre mesafedeki zeytin bahçesinde yangın çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 1 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü.Yapılan incelemede, yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından zeytin bahçesi yanında piknik yaparken çıktığı tespit edildi. Yakılan ateşin zeytin bahçesine sıçraması ve büyümesi sonrası piknik yapan şüphelilerin cep telefonu ve bazı eşyaları da bırakarak olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

FOTORĞAFLI


Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:40 Kaynak: DHA
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