Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı - Son Dakika

Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı

14.03.2021 13:00

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemi 558'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemi 558'inci gününe girdi. Erzurum'da üniversite 2'nci sınıf öğrencisiyken zorla dağa götürülen Burak Ölmez'in annesi Gülsen Ölmez, "Oğlumu, piknik bahanesiyle yiyecek ve içeceğine ilaç atıp götürdüler. Oğlumu 1 yıl boyunca aradım, önce bana yok dediler. Ardından bana içerisinde oğlumun fotoğrafının olduğu CD'leri verip gönderdiler" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 558 gündür evlat nöbetinde olan ailelerin eylemi kararlı bir şekilde sürüyor. 2014 yılında Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından 20 yaşındayken kaçırılan Burak'ın Ardahan'dan gelen annesi Gülsen Ölmez, 558 gündür eyleme devam ediyor.

"Önce yok dediler, sonra fotoğrafını verdiler"

Oğlunun terör örgütü yandaşları olan HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Ölmez, "Erzurum'da okuyordu oğlum, 2'nci sınıf öğrencisiydi. Matematik öğretmeni olacaktı. Orada HDP'nin düzenlediği piknikle oğlumla birlikte 52 üniversiteli genci yemek veya içtiklerine ilaç bırakarak uyuttuktan sonra götürüyorlar. 7 yıldır ben çocuğumdan bir haber alamadım. Terör kamplarının olduğu Gara, Kandil ve Metina ile diğer kamplarda oğlumu aradım. Orada bulunanlarla görüştüm, fakat bana oğlumun yanlarında olmadıklarını söylediler. 1 yıl boyunca oğlumu aradım, en son gittiğimde oğlumu görmeden gitmeyeceğimi söyledim. Onlar da bana bir CD verdiler, içerisinde oğlumun 4 adet fotoğrafı vardı ve bizlere gidin çocuğunuz burada dediler" diye konuştu.

"Oğlum onların içerisinde olmasın, devletimin elinde olsun"

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan acılı anne, "Burak'ım dön gel, biz seni bekliyoruz gel. Korkma, devletimize, güvenlik güçlerimize, askerlerimize sığınsın. Kaçıp gel teslim ol. Hiçbir ceza yok, ceza olsa da devletimin elinde olsun benim oğlum. Cezası da var ise gelsin devletimden cezasını alsın ama burada olsun. Onların içerisinden çıksın. Ne olursun Burak, sen onların içerisinde ne yapıyorsun, çık gel onların içerisinde kalma ve çık gel" şeklinde konuştu.

-İHA-

Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı
Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı
Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı
Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı
Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı

Halkların Demokratik Partisi, piknik, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru         
13:20
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor         
12:30
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi         
11:15
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 13:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei