Piknik oyunu oynayan çocuklar ölümden döndü - Son Dakika
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Piknik oyunu oynayan çocuklar ölümden döndü

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların piknik oyunu sırasında yangın çıktı.

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların piknik oyunu sırasında yangın çıktı. Çocukların son anda çıkarıldığı binadaki yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Olay düzce Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Demir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Jamal Hasani'ye ait evde oturan çocuklar, evin bodrum katına girerek piknik onamaya başladı. Oyun sırasında çocukların yaktığı ateş bir anda bodrum katında bulunan yanıcı maddeleri tutuşturdu. Bodrum katından çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bodrumda bulunan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.


Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Bodrum, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:56 Kaynak: İHA
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