Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika

Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin mutfağında piknik tüpünün alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin mutfağında piknik tüpünün alev alması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Özyurt Mahallesi 789 Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döne K.(27) yemek yapmak isterken birden piknik tüpü alev aldı. Tüpün alev almasıyla giysileri tutuşan Döne K.nın ellerinde ve vücudunda yanıklar oluştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Döne K. ilk tedavinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatırken, Döne K.da üçüncü derece yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Son Dakika

Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli

Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok

Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti

Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper

Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı

Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi