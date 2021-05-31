Piknik tüpünde çay demlerken yanarak yaralandı - Son Dakika

Piknik tüpünde çay demlerken yanarak yaralandı

Adana'da engelli bir kadın kahvaltı için piknik tüpünde çay demlerken, kıyafetinin tutuşması sonucu alevler arasında kaldı

Çığlık atarak yardım isteyen kadının tamamen yanmaktan komşuları ile itfaiye ekibi kurtardı

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da kahvaltı için piknik tüpünde çay demlerken, kıyafetinin tutuşması sonucu alevler arasında kalarak yanan yaşlı kadını komşuları ile itfaiye ekibi kurtardı. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 424 Sokak'taki 2 katlı evin ilk katında meydana geldi. İddiaya göre, engelli Nazmiye Yaşar sabah piknik tüpüne çay suyu koydu. Bir süre sonra çayı demlemeye giden kadının kıyafeti tüpteki alevlerden tutuştu. Yaşlı kadın engelli olduğu için alevleri söndüremedi. Kadının çığlıklarını duyan komşuları yardıma koşup kapıyı açmaya çalıştı. Kadının yandığını gören komşuları bir taraftan ona yardım edip diğer taraftan da itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye kadını tamamen yanmaktan kurtardı.

Ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Engelli kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Nazmiye Yaşar'ın komşusu Şahin Baykuş, dumanları görünce kadının yardımına koştuklarını belirterek, "Kadın zaten engelliydi. Ocağı yakarken alev almış. Biz de görünce hemen eve gittik ancak kapı kilitliydi. Bir arkadaş kapıyı kırıp içeri girdi ve kadını dışarı çıkarttı. Kadının eli, yüzü ve ayakları yanmıştı. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu.