Piknik tüpünü yakarken parlama sonucu yaralanan esnafın Erzurum'da tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Piknik tüpünü yakarken parlama sonucu yaralanan esnafın Erzurum'da tedavisi sürüyor

06.07.2022 09:15
Piknik tüpünü yakarken parlama sonucu yaralanan esnafın Erzurum'da tedavisi sürüyor

Kars'ta gaz kaçağı olan piknik tüpünü yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralanan Ramazan Araz'ın Erzurum'da tedavisi devam ediyor.

Kars'ta gaz kaçağı olan piknik tüpünü yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralanan Ramazan Araz'ın Erzurum'da tedavisi devam ediyor.

Esnaf olan 2 çocuk babası Araz, yaklaşık 1 hafta önce iş yerinde süt mısır tezgahındaki mısırları ısıtmak için gaz kaçağını fark edemediği tüpü yakmak istedi.

Araz, çakmak kullandığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Araz, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

Yüzü, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Araz, iyileşeceği günü bekliyor.

Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnşallah kısa sürede iyileşirim. Süt mısır tezgahındaki tüpte gaz kaçağı varmış, kokuyu da alamadım. O anda çakmağı çakınca gazın etkisiyle yüzüme alev sıçradı, yüzüm ve ellerim bileklerime kadar yandı." dedi.

Olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Araz, "İnsanlar biraz daha dikkatli olsun, acele etmesinler. Ben de daha çok dikkatli davransaydım bu olay belki başıma gelmezdi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piknik tüpünü yakarken parlama sonucu yaralanan esnafın Erzurum'da tedavisi sürüyor - Son Dakika

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