Piknik Tüpünün Devrildiği Ev Yandı
17 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre çay demlerken piknik tüpü devrildi, ardından patlama oldu.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, iddiaya göre çay demlerken piknik tüpü devrildi, ardından patlama oldu. Çıkan yangında Mustafa Batur, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Turgutalp
Mahallesi Tınaztepe
Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında çıktı. İddiaya göre Mustafa Batur, evin mutfak kısmında çay demlemek için piknik tüpünü yaktı. Batur, salona geçtiği sırada piknik tüpü devrilerek mutfakta bulunan halıyı tutuşturdu. Durumu fark eden Batur, güçlükle evden dışarı çıktı. Alevler tüm daireyi sararken evde patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibi Batur, İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:38 Kaynak: DHA
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