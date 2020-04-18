Piknik yapan 6 kişiye 3 bin 352 TL ceza kesildi - Son Dakika

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Piknik yapan 6 kişiye 3 bin 352 TL ceza kesildi
6 saat önce
Piknik yapan 6 kişiye 3 bin 352 TL ceza kesildi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 6 kişiye para cezası kesildi.
Piknik yapan 6 kişiye 3 bin 352 TL ceza kesildi
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 6 kişiye para cezası kesildi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından piknik ve mangal yapmak yasaklanırken, kolluk kuvvetlerinin denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Safranbolu ilçesinde bir oyun parkının yanında bulunan yeşil alanda piknik yaparak çay içen 6 kişiye 392'şer liradan toplam 2 bin 352 lira para cezası kesildi. Vatandaşların piknik yapma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiği görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:12 Kaynak: İHA
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