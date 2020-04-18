Piknik yapan 6 kişiye 3 bin 352 TL ceza kesildi - Son Dakika

Piknik yapan 6 kişiye 3 bin 352 TL ceza kesildi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 6 kişiye para cezası kesildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından piknik ve mangal yapmak yasaklanırken, kolluk kuvvetlerinin denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Safranbolu ilçesinde bir oyun parkının yanında bulunan yeşil alanda piknik yaparak çay içen 6 kişiye 392'şer liradan toplam 2 bin 352 lira para cezası kesildi. Vatandaşların piknik yapma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiği görülüyor.