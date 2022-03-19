Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar - Son Dakika
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Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar

19.03.2022 17:42

Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar Kahramanmaraş'ta su içme bahanesiyle parkta piknik yapan ailenin yanına gelen iki kişi, masada duran çantayı kapkaç yöntemiyle alarak kayıplara karıştı Kahramanmaraş'ta parkta piknik yapan bir...

Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar

Kahramanmaraş'ta su içme bahanesiyle parkta piknik yapan ailenin yanına gelen iki kişi, masada duran çantayı kapkaç yöntemiyle alarak kayıplara karıştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta parkta piknik yapan bir ailenin yanına gelen iki kişi masada bulanan çantayı alarak motosiklette uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, olay Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi, Rafet Efendi Caddesindeki parkta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa ailesi parka piknik yapmaya geldi. Bu sırada, harf ve rakam grubu alınamayan bir motosikletli parka doğru yanaştı. Bir müddet etrafı gözetleyen iki kişi, daha sonra parkta bulanan musluktan su içme bahanesi ile ailenin oturduğu masaya doğru yanaştı. Hızlı bir hamle ile masada bulanan çantayı alan iki kişi, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, şahısların kaçış istikametine göre çalışma başlattı. Kaçan iki zanlının bulunması için çalışmalar sürüyor. Çantanın içinde ise telefon ve telefona ait kulaklık olduğu öğrenildi.

Ailesi kapkaça uğrayan Semih Al Mustafa: "İki genç motosiklet ile gelip çantayı alıp gittiler. o sırada burada kimse yokmuş. Poliste geldi, biraz konuştular. O gençleri her yerde arıyorlar" dedi.

Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar
Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar
Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar
Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar
Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar
Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar

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Kahramanmaraş, piknik, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir garip hırsızlık... Su içme bahanesiyle geldiler, piknik yapan ailenin çantasını çaldılar - Son Dakika
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