Piknik yapan ailenin çantasını çalıp motosikletle kaçtılar - Son Dakika
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Piknik yapan ailenin çantasını çalıp motosikletle kaçtılar

20.03.2022 00:58
Piknik yapan ailenin çantasını çalıp motosikletle kaçtılar

Kahramanmaraş'ta parkta piknik yapan bir ailenin yanına gelen iki kişi masada bulanan çantayı alarak motosikletle uzaklaştı.

Kahramanmaraş'ta parkta piknik yapan bir ailenin yanına gelen iki kişi masada bulanan çantayı alarak motosikletle uzaklaştı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi, Rafet Efendi Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa ailesi parka piknik yapmaya geldi. Bu sırada plakası bilinmeyen motosikletteki iki kişi parka doğru yanaştı. Bir müddet etrafı gözetleyen şahıslar, daha sonra parkta bulanan musluktan su içme bahanesi ile ailenin oturduğu masaya doğru yanaştı. Hızlı bir hamle ile masada bulanan çantayı alan iki kişi, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, şahısların kaçış istikametine göre çalışma başlattı. Kaçan iki zanlının bulunması için çalışmalar sürerken, çantanın içinde ise telefon ve kulaklık olduğu öğrenildi.

Ailesi kapkaça uğrayan Semih Al Mustafa, "İki genç motosiklet ile gelip çantayı alıp gittiler. O sırada burada kimse yokmuş. Polis de geldi, biraz konuştular. O gençleri her yerde arıyorlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, piknik, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piknik yapan ailenin çantasını çalıp motosikletle kaçtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Piknik yapan ailenin çantasını çalıp motosikletle kaçtılar - Son Dakika
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