Piknik yapan hemşireyi yılan soktu - Son Dakika
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Piknik yapan hemşireyi yılan soktu

07.06.2022 13:52

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan hemşire Ayşegül Özünal, yılan sokması sonucu fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan hemşire Ayşegül Özünal, yılan sokması sonucu fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Talihsiz hemşirenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Dolbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi Doğum Servisinde görevli Hemşire Ayşegül Özünal, Sarılar-Dolbazlar arasında bulunan Küme Evleri'nde oturan hemşire arkadaşına misafirliğe gitti. Kalabalık bir grup halinde Dolbazlar Mahallesi'nde bulunan bahçeye piknik yapmaya gidenlerden Ayşegül hemşire, yılan sokması sonucu fenalaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşegül Özünal, durumunun kötü olduğunun belirlenmesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Entübe edilen talihsiz hemşirenin bugün ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Piknik yapan hemşireyi yılan soktu
Piknik yapan hemşireyi yılan soktu
Piknik yapan hemşireyi yılan soktu
Piknik yapan hemşireyi yılan soktu
Piknik yapan hemşireyi yılan soktu
Piknik yapan hemşireyi yılan soktu

YORUMLAR
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Antalya'da engerek yılanının ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi devam ediyor! Antalya'da engerek yılanının ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi devam ediyor! Yılanın ısırdığı hemşire entübe edildi Yılanın ısırdığı hemşire entübe edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piknik yapan hemşireyi yılan soktu - Son Dakika

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