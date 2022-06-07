Olay yerine çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşegül Özünal, durumunun kötü olduğunun belirlenmesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Entübe edilen talihsiz hemşirenin bugün ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Piknik yapan hemşireyi yılan soktu - Son Dakika

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