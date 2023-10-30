Piknik yapan iki ailenin birbirine girdiği anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta piknik yapan aileler birbirine girdi. Çocukların oynadığı topun bir kadına çarpmasıyla iki aile arasında çıkan kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

TOP KAVGASI BÜYÜDÜ

Sabah saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi Kadir Topbaş Parkı'nda iddiaya göre piknik yapmak için iki aile park içindeki çimenlik alana geldi. Çocukların park içerisinde oynadığı top bir kadına çarpınca, aileler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönerken, taraflar birbirlerine saldırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.