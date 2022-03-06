Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular - Son Dakika
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Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular

06.03.2022 16:55
Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular

KAYSERİ'de, piknik yapmak için çıktıkları dağda yollarını şaşıran 3 genç, polis ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesi ile evlerine döndü.

KAYSERİ'de, piknik yapmak için çıktıkları dağda yollarını şaşıran 3 genç, polis ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesi ile evlerine döndü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Yılanlı Dağ'da meydana geldi. Furkan Yılmaz (17), kardeşi Rıfat Yılmaz (15) ve arkadaşı Batuhan Yartıcı (16) ile birlikte piknik yapmak için Yılanlı Dağı'na çıktı. Piknik sonrası 3 genç dağdan inmek için yola çıktı. Dağda yolu karıştıran gençler polisi aradı. Polis ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. İletişime geçen ekiplerin yönlendirmesi ile gençler, yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından bulundukları yerden indi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirten 3 genç, evlerine döndü.


Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
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ESKİŞEHİR - Kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu ESKİŞEHİR - Kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

piknik, Polis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular - Son Dakika


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