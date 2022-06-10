Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kamerada - Son Dakika
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Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kamerada

10.06.2022 18:19

Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kameradaŞANLIURFA Şanlıurfa'da piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle çıkan kavga caddeye taştı.

Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kamerada

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle çıkan kavga caddeye taştı.

Edinilen bilgiye göre kavga, önceki Pazar günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı GAP Vadisinde yaşandı. Piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kemerlerin de kullanıldığı kavga caddeye taştı. Kavga eden tarafları görenler kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Kadınların çığlıkları arasında trafiğe aldırış etmeden kavga eden taraflar, trafiğin aksamasına neden oldu. Kavga, araya girenler tarafından kısa sürede sonlandırılırken olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kamerada
Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kamerada
Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kamerada
Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kamerada

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Piknikte yer kavgası kamerada Piknikte yer kavgası kamerada
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piknik yapmaya gelen iki aile arasında yer kavgası kamerada - Son Dakika
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