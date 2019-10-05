Piknik yolunda kaza, 1 ölü 7 yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde pikniğe giden köylülerin bindiği traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Oğulbey köyünde H.M idaresindeki 60 AAP 199 plakalı traktörle yaylaya pikniğe giden vatandaşları taşıyan römork çeki demirinden kurtuldu. Römorkun geri kaçması ve yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada Şerife Karakurt (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.Y, F.Y, A.E, M.E, Z.H, M.S ve H.K ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT