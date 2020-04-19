PİKNİKÇİLER AKIN EDİNCE BARAJ YOLLARI KEPÇEYLE KAZILARAK KAPATILDI - Son Dakika

Arnavutköy Sazlıdere Barajı 'na hafta içinde güneşli havayı fırsat bilen piknikçilerin akın etmesi üzerine belediye yolları kepçe ile kazarak kapattı.

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Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"