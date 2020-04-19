PİKNİKÇİLER AKIN EDİNCE BARAJ YOLLARI KEPÇEYLE KAZILARAK KAPATILDI - Son Dakika

PİKNİKÇİLER AKIN EDİNCE BARAJ YOLLARI KEPÇEYLE KAZILARAK KAPATILDI

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy Sazlıdere Barajı'na hafta içinde güneşli havayı fırsat bilen piknikçilerin akın etmesi üzerine belediye yolları kepçe ile kazarak kapattı.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA Arnavutköy Sazlıdere Barajı'na hafta içinde güneşli havayı fırsat bilen piknikçilerin akın etmesi üzerine belediye yolları kepçe ile kazarak kapattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, evde kal çağrılarına uymayan piknikçilerin hafta içinde Sazlı Dere Barajı'na akın etmesi Arnavutköy Belediyesi'ni harekete geçirdi. Ekipler, baraj gölünün kıyısına inen tüm yolları kepçelerle kazan giriş ve çıkışlara kapattı. PİKNİKÇİLER VE BALIK TUTANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI Sazlıdere Barajı'nda piknik yapmak isteyenlerin yanı sıra balık tutan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüntüler kameralara yansımıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"

Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı

'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor

İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi

Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı

Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin

Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti

Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı

Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı

Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: 23 Nisan kutlamalarını, 1 Ekim'deki yasama yılı açılışıyla birleştireceğiz

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük