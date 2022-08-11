Piknikçiler orman yangınlarına karşı uyarıldı - Son Dakika
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Piknikçiler orman yangınlarına karşı uyarıldı

11.08.2022 14:29

Piknikçiler orman yangınlarına karşı uyarıldıBOLU Bolu'da orman yangınlarına karşı alınan tedbirler dolayısıyla Abant Gölü Milli Parkı'na gelen tatilciler ateş yakmamaları konusunda ekipler tarafından uyarıldı.

Piknikçiler orman yangınlarına karşı uyarıldı

BOLU Bolu'da orman yangınlarına karşı alınan tedbirler dolayısıyla Abant Gölü Milli Parkı'na gelen tatilciler ateş yakmamaları konusunda ekipler tarafından uyarıldı.

Bolu'da orman yangınlarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri önemli turizm merkezi olan Abant Gölü Milli Parkı'nda çalışma yaptı. Ekipler, piknik yapılan alanlara giderek tatilcilere yasakla ilgili bilgilendirme yaptı. Ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunan ekipler, tatilcilere duyarlılıkları için de teşekkür etti. Tatilciler ayrıca park içerisinde hoparlörlerden de uyarılarda bulunarak yasaklara uymayanlara idari ceza verileceğini söyledi.

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Kaynak: İHA

Abant, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piknikçiler orman yangınlarına karşı uyarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piknikçiler orman yangınlarına karşı uyarıldı - Son Dakika
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