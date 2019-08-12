Son Dakika Haberleri: Piknikçiler ormanı yaktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Piknikçiler ormanı yaktı

37 dakika önce

Piknikçiler ormanı yaktı Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, paniğe neden oldu.

Piknikçiler ormanı yaktı
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Arslanbey mesire alanında bulunan ormanlık alanda çıktı. Piknikçilerin yoğun bulunduğu bölgede bir anda alevler yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.
Ekiplerin yoğun çabasına rağmen 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 16:57:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piknikçiler ormanı yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]