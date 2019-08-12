Piknikçiler ormanı yaktı
37 dakika önce
Piknikçiler ormanı yaktı Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, paniğe neden oldu.
Piknikçiler ormanı yaktı Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Arslanbey mesire alanında bulunan ormanlık alanda çıktı. Piknikçilerin yoğun bulunduğu bölgede bir anda alevler yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.
Ekiplerin yoğun çabasına rağmen 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi