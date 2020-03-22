Piknikçiler yasağa rağmen Beylikdüzü sahilinde - Son Dakika

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Piknikçiler yasağa rağmen Beylikdüzü sahilinde
6 saat önce
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında piknik ve mangal yapmanın yasaklanmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilenler Beylikdüzü sahiline geldi.
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında piknik ve mangal yapmanın yasaklanmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilenler Beylikdüzü
sahiline geldi. Polis
ve zabıta ekipleri, vatandaşlara 'evlerinizde kalın' uyarısında bulundu.
Koronavirüsün yayılmasını engellemek için ormanlarda, parklarda ve sahillerde piknik ve mangal yapmak yasaklandı. Yasak tanımayan bazı vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek Gürpınar sahiline geldi. Sahilde kalabalığın oluşmasının ardından polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Ekip otolarından, "Değerli vatandaşlar sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zaruri olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayalım" anonsları yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri, tek tek piknikçilerin yanına giderek koronavirüs salgını hakkında bilgi verdi. Vatandaşlara pikniğin yasak olduğunu söyleyen ekipler, sosyal mesafeyi korumaları konusunda da uyarılarda bulundu. Piknikçilerin uyarıların ardından bank ve çardaklardan kalktıkları görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:20 Kaynak: DHA
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