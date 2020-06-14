Piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı - Son Dakika

Piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı

Bugün sahile gidenler manzara karşısında şok oldu

İSTANBUL - İstanbul'da dün havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti. Bugün İstanbul'un önemli iki sahiline giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Her iki sahilde vatandaşlardan geriye onlarca çöp yığını kaldığı gözlendi.

İstanbul'da vatandaşlar dün havanın güzel olmasıyla birlikte sahillere ve parklara akın etti. Gün boyu mangal ve piknik yapan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Ancak akşam vakti evlerine dönen vatandaşlar, sahiller de çöplerini toplamayınca içler acısı manzara ortaya çıktı. Bu sabah saatlerinde Beylikdüzü ve Küçükçemece'de bulunan ve sık kullanılan iki sahile gelen vatandaşlar, gördükleri kötü manzara karşısında şok oldu. Hemen her noktada artık yemekler ve çöp dolu poşetleri gören vatandaşlar duruma isyan etti. Bazı noktalarda ise ekmeklerin yerlere saçılmış durumda olduğu görüldü. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar çöp dolu sahil ve parklarda oturmak zorunda kaldı.

Duruma isyan eden bir vatandaş, "Böyle bir şey olamaz. Bu durum hiç normal değil. Sağlık Bakanımız her gün uyarılarda bulunuyor. Ama dinleyen yok. Böyle giderse eskiye dönüyoruz" dedi.