Son Dakika Haberleri: Piknikçilere çöp uyarısı
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Piknikçilere çöp uyarısı

1 saat önce

Altındağ Belediyesi ekipleri, vatandaşların piknik amaçlı yoğun olarak kullandığı alanlarda hummalı bir temizlik çalışması yaptı.

Piknikçilere çöp uyarısı, System.String[]
Altındağ Belediyesi ekipleri, vatandaşların piknik amaçlı yoğun olarak kullandığı alanlarda hummalı bir temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşların piknik yapmak için tercih ettiği alanlarda yoğun bir temizlik faaliyetine girişen Altındağ Belediyesi ekipleri, bölgeleri çöplerden arındırdı. Piknikçilerin geride bıraktığı çöplerin doğaya ve çevreye büyük zarar verdiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara biraz daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Yeşil alanlarda, mesire yerlerinde ve özellikle su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde piknik yapıldığını, ancak piknikçilerin geride bıraktıkları çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Başkan Balcı, temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Yangınlara yol açabiliyor"

Herkesin doğayı koruması gerektiğini vurgulayan Başkan Balcı, "Belediyemizin çöpleri temizleyecek ekibi de var, ekipmanı da. Ancak doğaya verilen zararı telafi edemeyiz. Birkaç saatliğine keyif yapmak, ailece güzel vakit geçirmek güzel bir şey. Ancak geride bırakılanlara dikkat edilmesi lazım. Bu çöpler çevre kirliliğine yol açtığı gibi, Allah korusun yangınlara da yol açabiliyor. Ağaçlık alanların yanmasını, yeşil alanların yok olmasını istemeyiz. Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşayabilmesi için lütfen doğamıza sahip çıkalım. Piknik bittikten sonra çöplerimizi doğaya gelişigüzel atmayalım. Belediyemize ait çöp toplama alanlarına atarak el birliği ile çevremizi koruyalım" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
Asım Balcı, Altındağ, Altındağ Belediyesi, Güncel
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