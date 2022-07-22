Piknikçilerin davetsiz misafiri sincap ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Piknikçilerin davetsiz misafiri sincap ilgi odağı oldu

22.07.2022 09:38
Piknikçilerin davetsiz misafiri sincap ilgi odağı oldu

Ardahan'da Çamlıçatak ormanında bulunan mesire alanında piknik yapan vatandaşlara bir sincap misafir oldu.

Ardahan'da Çamlıçatak ormanında bulunan mesire alanında piknik yapan vatandaşlara bir sincap misafir oldu.

İl merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Çamlıçatak ormanlığında bulunan piknik alanını kullanan vatandaşların yanına zaman zaman yaban hayvanları geliyor. Bölgede yaşayan bir sincap da alanda piknik yapan Suat Baykal ve arkadaşlarının misafiri oldu. Suat Baykal'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere sincabın sofraya kurulup dilimlenen kavundan yediği anlar yansıdı.

Suat Baykal, "Susuz olan sincap masada bulunan sudan içti ve daha sonra bizlere aldırış etmeden dilimlenmiş olan kavundan yemeye çalıştı. Gerçekten mübarek bir hayvan ve çok şirin. Bu hayvanları korumamız gerekiyor" dedi.

(Olgun Yıldız - İHA)

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Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piknikçilerin davetsiz misafiri sincap ilgi odağı oldu - Son Dakika

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