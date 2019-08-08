Son Dakika Haberleri: Piknikçilerin mangalı yangın çıkardı, 10 dönüm yandı
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Piknikçilerin mangalı yangın çıkardı, 10 dönüm yandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, mangal yapan piknikçilerin yaktığı ateşten çıkan yangında 10 dönümden fazla makilik, çalılık ve sazlık alan zarar gördü.

Piknikçilerin mangalı yangın çıkardı, 10 dönüm yandı, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, mangal yapan piknikçilerin yaktığı ateşten çıkan yangında 10 dönümden fazla makilik, çalılık ve sazlık alan zarar gördü.
Manavgat'ın Karacalar Mahallesi Hacıisalı mevkisinde öğle saatlerinde sazlık alanda yangın çıktı. Poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında 10 dönümlük makilik, çalılık ve sazlık alan zarar gördü.
Yangının söndürülmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde mangalda pişirilen köfteler bulundu. Yangının, ilk belirlemelere göre  kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerin yaktığı piknik ateşinden çıktığı belirlendi.
Yetkililer, yangına sebep olan kişi veya kişilerin ateşin büyümesinin ardından olay yerinden ayrıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız gelişigüzel her yerde piknik yapmamalı. Şiddetli poyrazın her an için yangın ve orman yangını çıkarma riski çok yüksek. Bu nedenle piknik alanlarında piknik yapılmalı" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:39 Kaynak: DHA
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