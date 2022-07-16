PİKNİKLERDE SEMAVERLERİN YERİNİ TERMOSLAR, ORMANLARIN YERİNİ OTOYOL KENARLARI ALDI - Son Dakika
Üye Girişi

PİKNİKLERDE SEMAVERLERİN YERİNİ TERMOSLAR, ORMANLARIN YERİNİ OTOYOL KENARLARI ALDI

16.07.2022 10:54

İSTANBUL'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanması üzerine çok sayıda kişi otoyol kenarlarındaki yeşillik alanları mangal için tercih etmeye başladı.

İSTANBUL'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanması üzerine çok sayıda kişi otoyol kenarlarındaki yeşillik alanları mangal için tercih etmeye başladı. Araçlarını yol kenarlarına bırakanlar ailece oturdukları yol kenarlarında mangal yaptı. Ormanlara gelenlerin sayısı ise eskiye göre azdı. Ormanlarda semaverlerin yerini termoslar aldı. Ormana gelenler yanlarında getirdikleriyle piknik yaptı.

İstanbul Valiliği 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri ormanlarda ateş yakılmasını yasaklamıştı. Yasağın üzerine mangalcılar otoyol kenarlarındaki yeşillik alanlara gitmeye başladı. Ailece otoyol kenarlarına park ederek, yeşillik alanda mangal yaptı. Ateş yakmanın yasak olduğu Belgrad Ormanı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda gelenler yanlarında getirdikleriyle piknik yaptı, semaverlerin yerini termoslar aldı. Semaver ile çay demlemek isteyenler de yol kenarlarındaki yeşillik alanların yolunu tuttu. Bazı mangalcılarsa o yeşillik alanlarında taş üzerinde mangal yaparak çimlere zarar verdi. Yine bazı mangalcıların çöplerini yol kenarlarındaki yeşillik alanlara, görüldü.

'SEMAVER YASAK, TERMOS DA İŞİMİZİ GÖRDÜ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda kahvaltıya gelen Şengül Çalışkan 'Bence çok daha iyi oldu. En azından duman kokusu yok. Daha tenha, önceden çok kalabalıktı, daha sessiz sakin. Termosumuzu aldık, kahvaltılık bir şeyler aldık daha güzel oldu. Semaver de yasak diye biliyorum, termos da işimizi gördü. Kalabalık da olmuyor demek ki çoğu kişi mangal yapmaya geliyormuş" dedi.

'ORMANLA AYNI KEYFİ VERMİYOR MECBURİYETTEN YAPIYORUZ"

Okmeydanı'nda bir yol kenarında mangal yapan Ahmet İçöz, 'Ayda, yılda bir mangal yapıyorduk. Barajlarda, ormanlarda, Alibeyköy Barajı'nın orada yapıyorduk genelde. Oralarda yasak olduğu için burayı tercih ettik. Lüks yerlere gidecek durumumuz da yok. Küçük şeylerle mutlu olmasını bilen insanlarız. Ormanla aynı keyfi vermiyor, mecburiyetten yapıyoruz" diye konuştu.

'MESİRE ALANI GİBİ, ORMANLIK ALANI GİBİ OLMUYOR"

Ailesiyle mangal yapmak için Bayrampaşa'da bir yol kenarına gelen Abdurrahman Baydar ise 'Biz genelde Arnavutköy tarafında mangal yakıyorduk, piknik, mesire ve ormanlık alanlarda yakıyorduk. Yasaklardan dolayı buraya geldik. Otoban kenarındayız, gürültü var, mesire alan gibi, ormanlık alan gibi olmuyor. Bayramda bir yere gitmedik, burada kaldık. Çocuklar bir şeyler yapalım diyor, ailem bir şeyler yapalım diyor biz de buraya geldik. Halk olarak bilinçlenmemiz lazım, ben çok gidiyorum mangala heryerde pislik var. Yiyip içip çöplerini bırakıyorlar, közünü söndürmüyor yangın çıkıyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika... Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı Son dakika... Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PİKNİKLERDE SEMAVERLERİN YERİNİ TERMOSLAR, ORMANLARIN YERİNİ OTOYOL KENARLARI ALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 14:56:20. #1.13#
SON DAKİKA: PİKNİKLERDE SEMAVERLERİN YERİNİ TERMOSLAR, ORMANLARIN YERİNİ OTOYOL KENARLARI ALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement