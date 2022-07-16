PİKNİKLERDE SEMAVERLERİN YERİNİ TERMOSLAR, ORMANLARIN YERİNİ OTOYOL KENARLARI ALDI

İSTANBUL'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanması üzerine çok sayıda kişi otoyol kenarlarındaki yeşillik alanları mangal için tercih etmeye başladı. Araçlarını yol kenarlarına bırakanlar ailece oturdukları yol kenarlarında mangal yaptı. Ormanlara gelenlerin sayısı ise eskiye göre azdı. Ormanlarda semaverlerin yerini termoslar aldı. Ormana gelenler yanlarında getirdikleriyle piknik yaptı.

İstanbul Valiliği 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri ormanlarda ateş yakılmasını yasaklamıştı. Yasağın üzerine mangalcılar otoyol kenarlarındaki yeşillik alanlara gitmeye başladı. Ailece otoyol kenarlarına park ederek, yeşillik alanda mangal yaptı. Ateş yakmanın yasak olduğu Belgrad Ormanı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda gelenler yanlarında getirdikleriyle piknik yaptı, semaverlerin yerini termoslar aldı. Semaver ile çay demlemek isteyenler de yol kenarlarındaki yeşillik alanların yolunu tuttu. Bazı mangalcılarsa o yeşillik alanlarında taş üzerinde mangal yaparak çimlere zarar verdi. Yine bazı mangalcıların çöplerini yol kenarlarındaki yeşillik alanlara, görüldü.

'SEMAVER YASAK, TERMOS DA İŞİMİZİ GÖRDÜ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda kahvaltıya gelen Şengül Çalışkan 'Bence çok daha iyi oldu. En azından duman kokusu yok. Daha tenha, önceden çok kalabalıktı, daha sessiz sakin. Termosumuzu aldık, kahvaltılık bir şeyler aldık daha güzel oldu. Semaver de yasak diye biliyorum, termos da işimizi gördü. Kalabalık da olmuyor demek ki çoğu kişi mangal yapmaya geliyormuş" dedi.

'ORMANLA AYNI KEYFİ VERMİYOR MECBURİYETTEN YAPIYORUZ"

Okmeydanı'nda bir yol kenarında mangal yapan Ahmet İçöz, 'Ayda, yılda bir mangal yapıyorduk. Barajlarda, ormanlarda, Alibeyköy Barajı'nın orada yapıyorduk genelde. Oralarda yasak olduğu için burayı tercih ettik. Lüks yerlere gidecek durumumuz da yok. Küçük şeylerle mutlu olmasını bilen insanlarız. Ormanla aynı keyfi vermiyor, mecburiyetten yapıyoruz" diye konuştu.

'MESİRE ALANI GİBİ, ORMANLIK ALANI GİBİ OLMUYOR"

Ailesiyle mangal yapmak için Bayrampaşa'da bir yol kenarına gelen Abdurrahman Baydar ise 'Biz genelde Arnavutköy tarafında mangal yakıyorduk, piknik, mesire ve ormanlık alanlarda yakıyorduk. Yasaklardan dolayı buraya geldik. Otoban kenarındayız, gürültü var, mesire alan gibi, ormanlık alan gibi olmuyor. Bayramda bir yere gitmedik, burada kaldık. Çocuklar bir şeyler yapalım diyor, ailem bir şeyler yapalım diyor biz de buraya geldik. Halk olarak bilinçlenmemiz lazım, ben çok gidiyorum mangala heryerde pislik var. Yiyip içip çöplerini bırakıyorlar, közünü söndürmüyor yangın çıkıyor" diye konuştu.